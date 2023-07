Threads Aplikasi Baru Milik Bos Facebook dan Instagram, Jadi Pesaing Twitter Milik Elon Musk

BANGKAPOS.COM, - Kesal dengan ulah Elon Musk yang pelit dengan membatasi Twitter, bos Meta group Mark Zuckerberg akhirnya resmi meluncurkan aplikasi baru yang diberinya nama Threads.

Aplikasi Threads ini mirip dengan Twitter yang kini dikuasai oleh Elon Musk. Ia membatasi hanya pemilik akun yang berlangganan saja yang bisa puas mengakses twitter.

Aplikasi buatan Mark Zuckerber, pemilik Facebook, WhatsApp dan Intagram, kini sudah bisa diunduh baik menggunakan ponsel berbasis android maupun iOs dari Apple.

Dikutip dari Kompas.id, komentar pertama Mark Zuckerberg di Threads buatannya langsung menyindir Elon Musk.

“Let’s do this. Welcome to Threads,” tulis Mark Zuckerberg, dengan emoji api dalam unggahan pertamanya di platform bernama Threads, Rabu (5/7/2023) malam.

Pantauan bangkapos.com di Google Play Strore dari Android di Indonesia, saat artikel ini ditulis, Kamis (6/7/2023) sudah ada 100 ribu yang mendownload aplikasi Threads tersebut.

Di jelaskan juga bahwa aplikasi Threads mengatakan ada pengumpulan data penggunanya.

Akan tetapi, data yang dikumpulkan diklaim tidak akan dibagikan ke pihak ketiga.

Data-data yang dikumpulkan berupa informasi pribadi pengguna, pesan, foto, video, audio, file dan dokumen, id perangkat yang digunakan dan lain sebagainya.

Data ataupun pesan yang dikirim melalui aplikasi Threads juga akan enkripsi.

Data yang dikumpulan itu juga diklaim dijamin keamannya.

Dijelaskan juga aplikasi Threads yang dalam pengembangan ini sudah bisa didownload.

Ukuran data aplikasi Threads yang didownload sebesar 30,11 MB dan wajib menggunakan OS Android 5.0 atau yang terbaru.

Dikutip dari kompas.com, mengunduh aplikasi Threads, dan membukanya, pengguna akan disodori dengan halaman pembuatan akun.