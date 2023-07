Biodata Irma Purba yang Kini Cerai dengan Boris Bokir, Penyebabnya Terungkap

BANGKAPOS.COM - Irma Purba kini resmi cerai dengan komika Boris Bokir.

Fakta ini terungkap setelah Irma mengkonfirmasi per ceraian tersebut via instagramnya, @irmapurbas Jumat (7/7/2023).

Penyebab Irma Purba dan Boris Bokir cerai adalah diduga karena selingkuh.

Lantas bagaimana kisahnya dan siapa sosok Irma Purba?

Biodata Irma Purba

Irma Purba adalah mantan pramugari sebuah maskapai yang dulu dinikahi Boris Bokir.

Lahir pada September 1993, umur Irma Purba saat ini adalah 30 tahun.

Sama seperti Boris Bokir, Irma Purba beragama Kristen.

Irma Purba memiliki ig @irmapurbas dengan 95 ribu pengikut dan TikTok @irmapurba sebanyak 85 ribu pengkut.

Irma Purba dan Boris Bokir menikah pada 2017 silam dan kini memiliki satu anak.

Berikut biodata Irma Purba selengkapnya:

Nama: Irma Purba

Lahir: September 1993

Asal: Medan, Indonesia

Umur: 30 tahun (2023)

Pasangan/ Suami: Boris Bokir

Agama: Nasrani

Anak: Shalomita Meister Manullang

Pekerjaan: Pengusaha, Pramugari

Instagram: @irmapurbas

TikTok: Irmapurbas

Cerai

Irma Purba dan komika Boris Bokir yang kini memutuskan cerai

Kini, Irma Purba dan Boris Bokir memutuskan ber cerai.

Irma Purba membenarkan bahwa dirinya resmi ber cerai dengan Boris Bokir dilansir dari akun instagram pribadinya @irmapurbas, Jumat (7/7/2023).

Irma Purba tak menyangka diam-diam digugat cerai Boris daan merasakan banyak pahit dalam kehidupan rumah tangganya.