Tom Cruise Tak Sabar Nonton Oppenheimer, Film Dokumenter Tayang di Bioskop 19 Juli Besok

BANGKAPOS.COM - Oppenheimer menjadi sorotan di media sosial. Film ini sebentar lagi bisa disaksikan di bioskop seluruh Indonesia.

Film yang ditunggu-tunggu sejak lama ini akan tayang pada 19 Juli 2023 mendatang.

Berdurasi 3 jam, Oppenheimer mengangkat kisah nyata tentang sosok Julius Robert Oppenheimer, bapak bom atom dunia. Peran Oppenheimer akan dimainkan oleh aktor Cillian Murphy.

Oppenheimer menjadi film pertama yang digarap Christopher Nolan setelah keluar dari Warner Bros.

Sebelum hengkang dari Warner Bros, Christopher Nolan diketahui sudah lama berkarya bersama Warner Bros dan HBO.

Film Oppenheimer akan menjadi film ke-12 bagi Christopher Nolan dan digarap bersama Universal Pictures.

Diadaptasi dari buku peraih Pulitzer Film Oppenheimer ternyata diadaptasi dari buku berjudul American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Buku ini merupakan karya dari Martin Sherwin dan Kai Bird yang berhasil meraih penghargaan bergengsi pada tahun 2006.

Sementara untuk penulisan skenario filmnya, Christopher Nolan ikut turun tangan sendiri untuk menulisnya.

Buktikan bahwa film Oppenheimer berkualitas, aktor dan aktris yang membintangi film ini bukanlah sembarangan.

Total ada lima pemenang piala Oscar yang membintangi film ini yaitu Matt Damon, Casey Affleck, Gary Oldman, Kenneth Branagh, dan Rami Malek.

Bukan hanya itu, bahkan peran pendukung di film ini pun berhasil merain nominasi penghargaan Oscar.

Fakta menarik lainnya dari film Oppenheimer adalah Christopher Nolan yang menggaet Emma Thomas sebagai produser film.

Oppenheimer dikabarkan menghabiskan biaya produksi hingga 100 juta USD atau setara dengan 1,4 triliun rupiah.