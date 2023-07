Urutan Nonton Film Insidious:The Red Door Sesuai Tahun Rilis dan Kronologinya, Tayang di Bioskop

BANGKAPOS.COM - Film Insidious akan kembali hadir di layar lebar. Film waralaba ini sudah bisa ditonton mulai 5 Juli 2023.

Film kelima dari Insidious ini akan kembali mengisahkan keluarga Lambert setelah 10 tahun berlalu dari hal misterius di Insidious kedua.

Dalton Lambert sudah beranjak dewasa dan akan berkuliah di sebuah universitas.

Keluarga Lambert pun pergi ke arah timur untuk mengantarkan Dalton Lambert ke universitas.

Setelah merasa aman bertahun-tahun, mimpi buruk Dalton kembali terjadi lagi. Ia kembali diganggu oleh iblis yang dulu pernah mengganggunya.

Josh dan Dalton pun akhirnya mencari cara untuk membuat iblis tersebut beristirahat selamanya agar keluarga Lambert tidak diganggu lagi.

Keduanya pun harus memasuki The Far dan menghadapi masa lalu kelam dari keluarga Lambert yang dipenuhi teror.

Sebelum bergegas ke bioskop, berikut urutan film dari waralaba Insidious berdasarkan tahun rilis dan kronologi ceritanya.

Tahun rilis

Urutan film Insidious berdasarkan tahun rilis

Insidious (1 April 2011) Insidious: Chapter 2 (13 September 2013) Insidious: Chapter 3 (5 Juni 2015) Insidious: The Last Key (5 Januari 2018) Insidious: The Red Door (5 Juli 2023) Thread: An Insidious Tale (2024)

Kronologi cerita

1. Insidious: Chapter 3

Film prekuel ini berfokus pada sosok Elise Rainier (Lin Shaye) yang membantu Quinn Brenner seorang remaja yang dihantui oleh roh jahat The Man Who Can't Breathe.

Di sini, penonton juga akan bertemu pertama kali dengan duo penyelidik paranormal, Specs dan Tucker yang menjadi asisten Elise di film- film selanjutnya.

2. Insidious: The Last Key

Film kedua ini melanjutkan cerita Elise saat ia menjadi seorang paranormal. Suatu hari, ia harus menolong seorang pria bernama Ted Garza yang mengklaim rumahnya berhantu.