Tampilan New Honda Genio Kini Semakin Stylish, Dibekali Warna dan Stripe Baru

BANGKAPOS.COM, BANGKA – PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan sentuhan baru untuk New Honda Genio sehingga membuat penampilannya semakin segar. Striping didesain lebih stylish menguatkan kesan retro dengan garis yang simpel sesuai tren masa kini. Pilihan kombinasi warna baru juga hadir dan membuatnya semakin bergaya.

Skutik berdimensi compact New Honda Genio terus menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan sepeda motor harian untuk merepresentasikan gaya hidup dan identitas mereka. Desainnya yang stylish didukung mesin berperforma dinamis, pembawaan yang lincah, dan nyaman untuk dikendarai sehari-hari.

New Honda Genio hadir dengan desain khas yang semakin segar dengan pilihan warna serta desain striping baru. Pada tipe CBS, hadir pilihan warna Radiant Silver Black. Nuansa silver pada leg shield dan dek bagian bawah berpadu dengan hitam pada bodi lain. Pada tipe warna Radiant Red Black, ubahan terdapat para cover lampu utama yang kini menjadi hitam. Tipe warna ini mempertahankan kombinasi warna yang memikat pecinta skutik Tanah Air. Ketiga tipe warna varian CBS ini dipadu dengan striping yang lebih simpel dan stylish.

Sementara itu, pada tipe CBS-ISS juga terdapat beberapa ubahan. Tipe ini kini memiliki pilihan warna Faboulus Matte Green. Pada tipe warna Faboulus Matte Blue, terdapat penyegaran kombinasi warna hitam pada dek. Bagian dek atas kini dibalut nuansa warna hitam. Tipe warna Faboulus Matte Black mendapatkan warna jok baru, yakni cokelat. Semua tipe warna pada varian CBS-ISS ini juga mendapatkan striping baru yang menguatkan kesan retro.

Tampilan ikonik New Honda Genio didukung dengan penggunaan ban berukuran 12 inci yang menghasilkan proporsi berkendara lebih seimbang dan stabil. Berbekal mesin 110cc yang irit bahan bakar, rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) berteknologi tinggi, serta fitur komplit fungsional seperti power charger pada rak depan, New Honda Genio menjawab keinginan konsumen untuk memiliki sepeda motor handal dan fungsional.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan New Honda Genio yang tampil lebih segar ini semakin memberikan keseimbangan antara desain yang stylish dan compact, dengan performa lincah dan fitur yang komplit. Skutik Honda ini semakin menarik untuk konsumen yang mendambakan skutik fungsional sekaligus dapat merepresentasikan gaya hidup yang lebih kekinian.

”Pilihan warna dan striping baru yang semakin ikonik dan stylish menyesuaikan perkembangan tren masa kini, khususnya di kalangan anak muda. Kami yakin New Honda Genio dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan tentunya berbeda dari yang lain,” kata Octavianus.

Paduan Gaya dan Performa

New Honda Genio masih mengemban desain cover dan fender depan yang menghadirkan bentuk tiga dimensi, dilengkapi garis berkarakter dan ekspresi tajam nan kuat. Dengan begitu, sepeda motor ini tampil semakin unik dan juga fotogenik. Hal tersebut didukung dengan dimensi compact, sangat ideal dan nyaman untuk berkendara sehari-hari di tengah padatnya lalu lintas.

Jarak jok dengan tanah 744mm, mendukung fleksibilitas pengendara, berpadu dengan step floor yang luas. Didukung ban tubeless lebar, di depan berukuran 100/90-12 dan belakang 110/90-12. New Honda Genio memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkendara, pun demikian dengan tampilan yang semakin padat dan bergaya.

New Honda Genio mempertahankan mesin handal 110cc SOHC eSP (enhanced Smart Power) dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI yang lebih irit bahan bakar. Tenaga maksimal mesin ini mencapai 6,6 kW @ 7.500 rpm, dan torsi puncak di 9,3 Nm @ 5.500 rpm. Kemampuan ini sanggup membuat Honda Genio semakin responsif saat berakselerasi. ACG starter melengkapi kemampuannya agar tetap halus saat mesin dinyalakan. Fitur ini bergandengan dengan ISS (Idling Stop System) khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti, dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas.

Pengguna New Honda Genio tak perlu ragu untuk beraktivitas dan tampil atraktif sepanjang waktu karena mesin eSP Honda Genio irit bahan bakar. Berdasarkan hasil tes internal dengan metode WMTC, konsumsi bahan bakar menunjukkan angka 59,1 km/liter (fitur ISS on) sehingga mampu menempuh jarak hinga 248 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar. Mesin ini juga memastikan hasil pembakaran yang ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 3.

Fungsional

Performa mesin handal New Honda Genio didukung teknologi rangka eSAF dari Honda yang semakin meningkatkan stabilitas handling, sehingga membuatnya semakin mudah dikendarai, ringan, dan nyaman saat bermanuver melintasi jalanan padat perkotaan. Rangka eSAF juga memberi pemanfaatan ruang yang semakin efisien, terbukti dengan kapasitas bagasinya yang besar, berukuran 14 liter untuk menyimpan barang kebutuhan berkendara harian serta kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter.

Demi menunjang aktivitas harian penggunanya, New Honda Genio dibekali fitur fungsional, seperti power charger untuk mengisi ulang baterai gadget. Komponen ini disematkan pada bagian rak depan, sehingga lebih mudah diakses oleh penggunanya yang sering berinteraksi dengan gadget.

Teknologi lampu depan New Honda Genio menggunakan LED, dipadu lampu belakang stylish, serta lampu sein terpisah di bagian cover bodi. Perpaduan ini memberikan image modern dan pencahayaan optimal. Panel meter digital menyajikan berbagai informasi termasuk penunjuk kecepatan, odometer, bahan bakar, dan indikator ECO sebagai panduan berkendara efisien. Sentuhan aluminium pada pijakan kaki pembonceng dan grip belakang menyuguhkan penampilan yang mewah.

Tampilan New Honda Genio Semakin Stylish, Dibekali Warna dan Stripe Baru (ist/honda)

Faktor keamanan ditunjang dengan fitur secure key shutter, dilengkapi tombol pembuka jok yang praktis. Parking Brake lock, sistem pengereman combi brake, dan side stand switch menjadi fitur standar New Honda Genio yang memastikan keamanan penggunanya.

New Honda Genio dipasarkan dengan dua tipe, yaitu CBS dan CBS-ISS dengan total 6 pilihan warna stylish sesuai dengan trend gaya hidup masa kini. Tipe CBS dipasarkan dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp 19.110.000. Sedangkan tipe CBS-ISS dibanderol Rp 19.730.000.