Arsy Kecelakaan Jatuh dari Ketinggian 2 Meter, Seminggu Dirawat Ashanty Kabarkan Kondisinya Membaik

BANGKAPOS.COM, - Putri pasangan artis, Anang Hermansyah dan Ashanty yakni Arsy Hermansyah mengalami kecelakaan.

Arsy terjatuh dari ketinggian sekitar 2 meter saat sedang bermain Monkey Bar.

Arsy pun kemudian dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan tersebut.

Ashanty mengatakan Arsy sempat seminggu menjalani perawatan di rumah sakit.

Saat ini kondisinya sudah mulai membaik.

Ashanty mengatakan jika anaknya sudah menjalani pemeriksaan yang terakhir, usai dirawat di rumah sakit dan sudah diperbolehkan pulang.

"Akhirnya tadi check up Arsyi terakhir, alhamdulilah udah seminggu di rumah sakit, seminggu di rumah terus tadi check up," kata Ashanty, YouTube The Hermansyah A6, Kamis (10/8/2023).

Ashanty menyebut kondisi sang anak saat ini sudah membaik dari sebelumnya.

"Kondisinya alhamdulilah udah lebih baik," ujarnya.

Namun, dikatakan istri dari penyanyi Anang Hermansyah itu, ada beberapa aktivitas Arsy yang masih dibatasi.

Terlebih untuk kegiatan seperti berenang, lompat tali dan yang lainnya belum boleh dilakukan oleh Arsy dalam waktu dekat ini.

"Cuman tetap gak boleh aktivitas berlebih, kayak berenang baru minggu depan boleh, terus kalau ada lompat tali tuh baru boleh bulan September, monkey bar dan lain-lain tuh baru boleh 3 bulan lagi," ucapnya.

Kendati demikian, Arsy disebutnya masih boleh beraktivitas seperti biasanya namun tak boleh yang terlalu menggunakan bagian punggungnya.

"Jalan atau apa gitu boleh, tapi enggak boleh terlalu banyak yang menggunakan bagian punggungnya, seperti olahraga lah contohnya," jelasnya.