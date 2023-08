Neymar Resmi Gabung ke Al Hilal, Jadi Pemain Termahal Sejagad, Duduk Manis Dibayar Rp6,9 M per hari

BANGKAPOS.COM, - Kabar mengejutkan datang dari bintang sepakbola asal Brazil, Neymar Junior.

Pemain Paris Saint Germain (PSG) ini resmi bergabung ke raksasa sepakbola Liga Arab Saudi Al Hilal.

Diketahui Al Hilal baru saja menelan kekalahan dari Al Nassr.

Dua gol Cristiano Ronaldo menggagalkan Al Hilal untuk mendapatkan gelar ketiganya Arab Club Champions Cup.

Tak lama usai kekalahan tersebut, Al Hilal pun berhasil membeli Neymar Junior dengan harga yang sangat fantastis.

Bahkan harga transfer mantan rekan Lionel Messi di Barcelona dan Paris Saint Germain ini pun memecahkan rekor dunia dan langka terjadi di dalam sejarah.

Pakar transfer pemain asal Italia Fabrizio Romano mengatakan dalam postinan twitternya klub berjuluk Al-Za'eem yakni Al Hilal berhasil mendapatkan Neymar.

" Neymar ke Al Hilal, Here We Go! Setelah tawaran besar baru terungkap dua hari lalu, dokumen kini disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Ney akan melakukan perjalanan ke Saudi minggu ini. Kontrak dua tahun. Nomor 10. PSG akan menerima bayaran kurang dari €100 juta (Rp 1,67 Triliun). Medis selesai hari ini" tulis pakar transfer Fabrizio Romano dalam akun Twitternya..

Neymar menjalani tes medis pada Senin (14/8/2023) untuk bagian pertama proses kepindahannya Saudi.

Dalam postingannya, Romano juga membeberkan 2 detail transfer Neymar ke Al Hilal.

Pertama, Neymar akan dikontrak selama 2 tahun oleh Al Hilal.

Kedua, bekas pemain Barcelona itu mendapatkan nomor punggung 10.

Mengenai biaya transfer, Al Hilal dilaporkan harus membayar uang sebesar 77,6 juta pounds atau setara Rp1,5 triliun sesuai dengan laporan Squawka yang dinukil BolaSport.com.

Biaya sebesar itu membuat Neymar langsung memecahkan 2 rekor.