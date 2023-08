Marshella Aprilia Ditinggal Pratama Arhan Nikah, Begini Unggahan Galau di IG-Nya

BANGKAPOS.COM - Kabar pernikahan pesepakbola Pratama Arhan dengan Azizah Salsha membuat publik geger.

Nama Marshella Aprilia mantan kekasih Arhan pun mencuat di tengah hari bahagia itu.Wanita asal Semarang yang sempat memiliki hubungan dengan Pratama Arhan dan baru saja putus beberapa bulan lalu.

Hal inilah yang membuat banyak netizen berempati dan mendukung Marshella Aprilia.

Disebutkan, Marshella lah yang menemani Pratama Arhan dari nol. Namun, Marshella justru ditinggal nikah setelah 3 tahun pacaran.

Usai pernikahan mantannya, Marshella beberapa kali mengunggah kalimat galau di Instagram Storiesnya.

"I try to be real understanding but some shit just be lame (saya mencoba untuk benar-benar memahami tetapi beberapa omong kosong menjadi lumpuh)," bunyi quotes yang dibagikan Marshella Aprilia, Selasa 22 Agustus 2023.

Tak hanya itu dalam story tersebut, wanita yang memiliki keyakinan berbeda dengan Pratama Arhan juga mengunggah kalimat yang diduga menjadi sebuah sindiran.

"Sederet omong kosong tidak relevan, saya anggap itu bodoh dan hal yang paling menghibur," sambungnya.

Tak hanya memberi isyarat galau, Marshella Aprilia juga tampak menguatkan diri sendiri agar tetap semangat dan bangkit dari kenyataan pahit.

"Semua orang nyata sampai anda menempatkan pada posisi dimana mereka harus membuktikannya," imbuh Marshella Aprilia.

"Yang saya lakukan bergegas, menunjukkan cinta dan mengurus urusan saya, jika tidak menyukai saya, cukup membenci" tutupnya.

Sebelumnya, Pratama Arhan memang kerap membagikan momen kebersamaannya dengan Marshella. Bahkan, Pratama Arhan sering disebut bucin kepada Marshella.

Keduanya diketahui telah berpacaran sejak 2021. Tak banyak informasi terkait Marshella.

Marshella merupakan mahasiswi dari Universitas Dian Nuswantoro. Marshella dan Pratama Arhan merupakan teman satu sekolah saat di Semarang.