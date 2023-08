Ternyata Ini yang Buat Larissa Chou Luluh kepada Ikram Rosadi, sang Sahabat Bongkar Alasannya 

BANGKAPOS.COM -- Usai memamerkan sosok laki-laki yang diduga akan menjadi calon suaminya di akun Instagram, Larissa Chou mendapatkan banyak kritikan dari warganet.

Sosok laki-laki yang diduga calon suami Larissa Chou itu adalah Ikram Rosadi.

Di tengah kritikan tajam netizen yang dilayangkan pada Larissa Chou, sang sahabat, Tina pasang badan.

Sahabat Larissa Chou bernama Tina tersebut, pemilik akun @tinandrose, membongkar perilaku Ikram Rosadi yang mampu membuat mantan istri Alvin Faiz ini luluh.

Diungkapkan Tina melalui Instagram Storynya yang kemudian dibagikan ulang oleh Larissa Chou, Ikram Rosadi adalah sosok yang sangat baik.

Karena itulah, tak heran apabila kehadiran Ikram dengan mudah diterima oleh Larissa Chou dan juga keluarganya.

Mulanya, seorang netizen menanyakan sosok Ikram Rosadi melalui fitur tanya jawab Instagram kepada Tina.

"Ka Tino, si Ikram calon Larissa orangnya gimana?," tanya netizen itu.

Tina pun mengungkapkan kebaikan dan ketulusan Ikram pada Larissa.

"Baiknya kebangetan masyaAllah, type of provider man. Bertanggung jawab sama cici, lembut banget juga," balas Tina.

Selebgram berniqab ini juga memuji ketenangan Ikram dalam menyelesaikan masalah.

"Beliau sangat tenang dalam menghadapi masalah, sosok yang cici butuhkan semua ada di beliau InsyaAllah," tambahnya.

Tina mengaku bahagia menyaksikan kedekatan Ikram dengan Yusuf, putra semata wayang Larissa dari pernikahannya dengan Alfin Faiz.

"Aku tuh bahagia banget kalo liat beliau sama Yusuf, I saw the purest love there. Begitu pun keluarga beliau, lingkungan beliau semuanya baik sekali," tandas Tina.