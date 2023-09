Sinopsis FIlm The Nun II Tayang 7 September 2023 di Bioskop, Kisah Teror Sadis Valak di Biara,Kanal Youtube resmi Warner Bros Pictures merilis official Trailer Film The Nun II rilis yang trending di YouTube

BANGKAPOS.COM- Inilah sinopsis film horor The Nun II yang bakal tayang di bioskop bulan ini.

Pecinta film horor bersiaplah The Nun II sebentar lagi akan tayang mengisi waktu luangmu.

Kanal Youtube resmi Warner Bros Pictures merilis official Trailer Film The Nun II rilis yang trending di YouTube.

Diketahui official Trailer Film The Nun II rilis melalui kanal Youtube resmi Warner Bros Pictures.

Meraih kesuksesan pada 2018, rumah produksi The Nun New Line Cinema pada 2019 lalu mengumumkan musim kedua film horor tersebut.

Sedikit berbeda dari musim pertama, The Nun 2 disutradarai oleh Michael Chaves yang pernah menggarap 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It'.

Sedangkan The Nun II ditulis oleh tiga orang.

Di antaranya ada penulis yang pernah menggarap The Nun pertama, James Wan bersama Richard Naing dan Ian Goldberg.

The Nun II dijadwalkan tayang pada 8 September 2023 di Inggris.

The Nun II juga masih menggaet Taissa Farmiga sebagai Sister Irene dan Bonnie Aarons sebagai The Nun.

Sinopsis The Nun II



The Nun II juga akan dirilis pada bulan September.

The Nun pertama mengisahkan tentang awal mula iblis jahat bernama Valak yang sebelumnya muncul di The Conjuring 2.

Kisahnya berawal di Rumania pada 1952, dua orang suster hidup di biara besar Saint Cartha.