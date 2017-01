Adjie Pangestu Bingung Harus Panggil Apa Calon Mertuanya Seumuran

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Artis peran Adjie Pangestu (47) merasa kikuk sekaligus berdebar ketika kali pertama bertemu dengan orangtua kekasihnya.

Maklum, orangtua pujaan hatinya itu hampir seumuran dengannya.

"Gue pernah ketemu orangtua dia. Sebenarnya, gue deg-degan respons mereka apa, karena kan umur orangtua dia sama gue enggak beda jauh, he he he," cerita Adjie dalam wawancara di lokasi shooting sinetron seri Anugerah Cinta, di Jalan Sepat, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/1/2017).

Belum lagi, soal panggilan Adjie untuk ayah dan ibu pacarnya.

Ayah satu anak ini sempat bingung harus menyebut mereka sebagai om dan tante atau apa.

"Gue tanya sama dia (pacar), gue harus manggil mamanya apa? Kalau bilang Mama, enggak sopan, deket banget umurnya. Kalau ngomong tante, dia umurnya di bawah gue, kan jadi enggak enak juga," ceritanya lagi.

"Jadi, kadang cuma, 'Ya', enggak nyebut nama. Jadi, kadang kikuknya di situ," tambahnya.

Namun, menurut Adjie, soal umur tak menjadi masalah yang berarti bagi keluarga kekasihnya.

"Tapi, so far, mereka keluarga yang baik, yang nice. Jadi, soal keluarga enggak terlalu ada kendala apa-apa," ujarnya.

Adjie Pangestu Blak-blakan