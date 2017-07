Makan Udang Bareng Vitamin C Bikin Mati Mendadak, Ini 14 Informasi Bohong Tentang Kesehatan

BANGKAPOS.COM - Ada beberapa informasi kesehatan hoax yang harus kita perhatikan dengan saksama.

Ingat, jangan mau dibohongi hoax kesehatan!

1. Melihat payudara wanita baik untuk kesehatan pria

Hoax: Penelitian dari New England Journal of Medicine, bahwa melihat payudara wanita selama sepuluh menit sehari dapat membuat pria lebih sehat dan lebih umur panjang.

Fakta: New England Journal of Medicine tidak pernah merilis penelitian seperti itu.

Tidak ada satupun penelitian ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut.

2. Granola baik untuk kesehatan

Hoax: Granola dianggap sebagai makanan sehat karena mengandung lemak jenuh yang bermanfaat bagi tubuh.

Fakta: Granola adalah makanan tidak sehat karena mengandung banyak gula, mentega, dan tinggi kalori.

(Sumber: The 8 Biggest "Healthy" Food Hoaxes of All Time, The Huffington Post, 2015)