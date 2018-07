Begini Klarifikasi Shela Marcia Soal Kabar Penculikan Anaknya

BANGKAPOS.COM-- Sheila Marcia sempat panik karena menduga anak-anaknya diculik oleh seseorang.

Kamis (12/7/2018) beredar percakapan WhatsApp tentang pencarian anak.

Pesan itu disertai dua foto anak Sheila, mobil putih, dan foto pria yang diduga mirip Kiki Marino.

"TOLONG SEBARKAN. Jika ada yg menemukan Terios Putih plat H9042B (huruf terakhir tidak diketahui sepertinya P) membawa lari anak2 dr saudara saya. Ciri: tinggi 165an tangan bertatto dan memakai kacamata. Anak 2: 1. Laki2 berumur 6 tahun 2. Perempuan berumur 4 tahun. Terakhir berada di wilayah Jogja. Jika bertemu harap segera hub Rizal," demikian bunyi pesan tersebut.

Sementara itu, di hari yang sama, Sheila menulis pesan untuk anak-anaknya di Instagram Story-nya.

Baca: Oknum Perwira Polisi yang Pukul Ibu-ibu di Pangkalpinang Diamankan di Polda Jabar

"Back home ... see you my sweathearts. Mommy wont give up to hug two of you, promise," tulisnya pada unggahan foto Sheila yang terlihat sedih.

Selain itu ia juga mengungkapkan kerinduannya pada sang buah hati.

"I love you nak. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Mama kangen sayang. Mama janji akan terus bekerja keras untuk kalian apapun yang terjadi," tulisnya.

Unggahan itu pun kini telah dihapus dari akun Instagram @itssheilamj.

Namun, ibu dua anak ini mengunggah klarifikasi terkait pemberitaan penculikan terhadap anak-anaknya.

Baca: Terungkap Ini Fakta Sebenarnya Video Viral, Pria yang Disebut Hidup Lagi Usai Dikubur

"Klarifikasi!! Mohon maaf atas kepanikan seorang ibu yang WA (WhatsApp)-nya di-blok dan sudah pernah ketemu saat saya cari di Jogja namun dibawa lari lewat sungai, dari situ kepanikan dan kata penculikan muncul di benak saya namun sekarang sudah ada komunikasi yang baik dengan Kiki dan mendapatkan solusi terbaik untuk hal pengasuhan anak-anak. Demikian saya Sheila Marcia Joseph mengklarifikasi atas berita 'penculikan' yg sudah tersebar .. terimakasih @lambe_turah @wassuprebels @detikhot @detikcom dan media lain-lain, terimaksih," tulisnya pada Jumat (13/7/2018) di akun Instagram-nya.

Baca: Jauh dari Kata Mahal, Pakaian 5 Selebritis Hollywood Ini hanya Seharga Ratusan Ribu

Ia pun juga menyertakan foto kolase anak-anaknya, mobil putih dan Kiki.

Simak video dibawah ini

(*)

(Tribun-Video.com/Fatikha Rizky Asteria N)