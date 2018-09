Selamat dari Gempa, Pilot Batik Air Berterimakasih Pada Anthonius yang Tewas Terjun dari Menara ATC

BANGKAPOS.COM - Pilot Batik Air, Ricosetta Mafella mengunggah status terbaru di akun Instagramnya, Sabtu (29/9/2018) siang.

Pilot yang berhasil lepas landas tepat sebelum gempa Donggala itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Anthonius Gunawan Agung.

Ya, berkat Anthoniuslah, Fella bisa lepas landas dengan selamat dengan membawa para penumpang serta awak Batik Air ID 6231.

"Terimakasih sudah menjaga dan menuntunku hingga selamat," tulis Fella.

Fella mengungkapkan bahwa Anthonius terjun dari menara ATC usai memandu pesawat yang dikemudikannya tersebut.

Pilot Batik Air itu kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada Anthonius.

Ia juga menyebut Anthonius sebagai malaikat penjaganya selama berada di Palu.

"Kusampaikan penghormatanku untuk Anthonius Gunawan Agung sebagai malaikat penjagaku di Palu. Istirahat dengan damai, Tuhan besertamu," tulis Fella.

Fella juga mengungkapkan komunikasi terakhirnya dengan sang staf Airnav.

"Batik 6231 runway 33 clear for take off.' Ini adalah pesan transmisi terakhir yang dikirimkannya kepadaku sebelum kami membalas pesan itu," tulis Fella.