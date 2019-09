Demi Moore Blak-blakan Bahas Perselingkuhan dan Hubungan Intim Tiga Orang Bersama Mantan Suami 

BANGKAPOS.COM--Aktris Demi Moore (56) akan segera merilis buku barunya akhir bulan ini.

Di dalam buku berjudul 'Inside Out', aktris yang populer melalui film 'Ghost' itu mengungkapkan banyak hal.

Seperti masalah perselingkuhan, keguguran dan keterpurukannya usai bercerai dari mantan suami Ashton Kutcher (41).

Ia juga mengaku pernah melakukan hubungan intim tiga orang, dua kali selama ia menikah dengan Kutcher.

Moore diketahui hanya ingin membuat Kutcher senang dan kini ia menganggap hal itu sebagai sebuah "kesalahan".



"Aku cuma ingin dia tahu betapa keren dan menyenangkannya aku," kata Moore dikutip dari antaranews.

Moore dan Kutcher menikah pada 2005 dan bercerai pada 2011



Selain itu, Moore juga mengungkapkan bahwa Kutcher pernah selingkuh dengan perempuan berusia 21 tahun yang dia jumpai di arena bowling pada 2010 saat Kutcher bersama anak perempuan Moore, Rumer Willis.



Kutcher dan perempuan itu, menurut Demi Moore, berselingkuh saat dirinya berada di luar kota untuk syuting film.



Saat dikonfrontasi, Kutcher mengungkit soal hubungan tiga orang yang pernah mereka lakukan.



"Karena kita pernah membawa orang ketiga dalam hubungan kami," kata Kutcher.

Pengakuannya membenarkan apa yang dilakukan Moore.

Moore juga menuduh Kutcher pernah selingkuh sebelum perceraian keduanya pada 2011 saat pesta bujang Danny Masterson, rekan main Kutcher di serial "That '70s Star".



Demi Moore mengatakan dia akhirnya mengetahui perselingkuhan Kutcher lewat Google Alert.



"Aku mual," tulisnya.



Awal bulan ini, New York Times merilis sejumlah kutipan dari buku Demi Moore yang berisi detail soal keguguran janin yang sudah masuk usia enam bulan yang pernah dialami dia di awal 2000-an.



Moore ditulis New York Times mulai minum-minum lagi dan menyalahkan diri sendiri atas kehilangan janinnya.

Perwakilan dari Moore dan HarperCollings, publisis buku tidak segera merespon saat dihubungi Pagesix.



Buku "Inside Out" akan terbit 24 September 2019.

Ceraikan Ashton Kutcher

Artis Hollywood, Demi Moore (56) akhirnya memilih melayangkan gugatan cerai kepada sang suami, Ashton Kutcher yang berusia jauh lebih muda darinya.

Kamis (17/11/2011) waktu setempat, bintang film 'Ghost' itu, akhirnya mengumumkan secara resmi perpisahannya dengan Kutcher sebagai pasangan suami istri, yang telah mereka jalani selama enam tahun.