Sempat Heboh, Agnez Mo Posting Dukungan Netizen yang Memahami Pernyataannya Soal Darah Indonesia

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi Agnez Mo mengeluarkan pernyataan tak memiliki darah Indonesia dalam sebuah wawancara di BUILD Series.

Pernyataan itu kemudian jadi heboh.

Alhasil, tak sedikit netizen mengecam.

Setelah bersuara bahwa maksud pernyataannya adalah tentang minoritas yang dapat kesempatan mewujudkan mimpi, Agnez Mo lalu membagikan beberapa postingan dukungan dari netizen yang dianggap memahaminya.

Beberapa di antaranya mencoba memberi pandangan mereka tentang makna dari pernyataan Agnez Mo, membantu pelantun "Overdose" itu mengklarifikasi.

"Hanya karena satu kalimat fakta tentang darahnya, langsung dipelintir bahwa dia gak mengakui dirinya Indonesia. Dia gak bisa pilih dia lahir dengan darah apa di tubuhnya, yet she choose to be a Proud Indonesian. What she's trying to say, even she's minority di negara yang kaya akan budaya ini, dia punya kesempatan yang sama untuk mengejar mimpinya dan membawa nama Indonesia @agnezmo," tulis seorang warganet yang Insta Story-nya di-repost Agnez.

"Memang kalau nonton sepotong2 bisa salah paham. Buat yg gak punya waktu nonton fullnya, coba jangan main judge apalagi ikut2an sharing," tambah si pengguna Instagram itu.

Ada pula yang memberi semangat untuk Agnez agar tak terlalu memedulikan pandangan miring orang-orang terhadapnya gara-gara omongan "tak berdarah Indonesia".

"Nez @agnezmo km hrs liat, biarpun banyak yg coba menjatuhkan km, tp kami yg mencintaimu juga banyak! Kita akan sll support km. #WeStandWithAgnezMo #WeStandAgnezMo @agnezmo. Ini bukan masalah trendingnya, tp ini bukti bahwa banyak yg sayang dan support km!" tulis warganet lain yang juga IG Story-nya diunggah ulang oleh Agnez.

