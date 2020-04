5 Film Animasi Studio Ghibli Cocok Untuk Temani Hari-hari saat di Rumah Saja

Film Tales from Earthsea (2006)

BANGKAPOS.COM - Nonton film animasi cocok di rumah, apalagi di saat pandemi virus corona.

Banyak orang beraktivitas di rumah setelah pemerintah memberikan imbauan untuk menghindari diri dari tertular Covid-19.

Ada banyak pilihan film animasi yang bisa kamu tonton.

Dihimpun TribunnewsWiki.com, berikut ini film animasi Jepang dari Studio Ghibli yang bisa menjadi pilihan.

1. When Marnie Was There (2014)

Poster FILM - When Marnie Was There (2014) (IMDb)

When Marnie Was There dirilis pada 19 Juli 2014.

Film When Marnie Was There disutradarai oleh Hiromasa Yonebayashi.

Film ini diangkat dari novel Joan G Robinson dengan judul yang sama.

• One Piece Chapter 977, Pergerakan Luffy Menuju Onigashima

Diceritakan, Anna adalah sosok anak yang pemalu.

Ia dikirim untuk tinggal dengan pasangan di sebuah desa yang berada di dekat pantai.