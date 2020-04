Rosa Meldianti Keponakan Dewi Perssik Bangga Disebut Mirip Artis Korea Han So Hee

BANGKAPOS.COM - Banyak netizen memuji kecantikan wajah artis Rosa Meldianti.

Keponakan Dewi Perssik ini disebut mirip artis Korea, Han So Hee.

Kemiripan wajah keduanya jadi buah bibir netizen di media sosial.

Bahkan ada netizen yang mengirim direct message (DM) ke akun Instagram Rosa Meldianti.

Pesan itu berisi memuji kecantikan Meldi mirip Han So Hee.

Meldi pun dengan bangga memperlihatkan pesan dari netizen yang menyebutnya mirip artis Korea.

Nama Han So Hee sedang melonjak tenar karena aktingnya di drama Korea The World of The Married.

Akan tetapi, di drama Korea The World of The Married ini, Han So Hee berperan sebagai Da Kyung.

Da Kyung merupakan pelakor atau orang ketiga di dalam hubungan Tae Oh dan istrinya Ji Sun Woo.

Meski baru 8 episode dan masih on going, drama Korea yang tayang di stasiun TV JTBC tiap Jumat-Sabtu ini sukses mencuri perhatian netizen Indonesia.

