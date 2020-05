Inilah 10 Alasan Kenapa Bule Suka Sama Cewek Indonesia

BANGKAPOS.COM - Akhir-akhir ini pernah ngerasa saingan nyari cewek makin banyak gara-gara banyak cowok bule yang rela jauh-jauh datang ke Indonesia untuk pacaran - bahkan menikah - dengan cewek Indonesia nggak?

Seorang bule bernama Ihor Poltavtsev, pada channel Youtube Dona Poltavtseva yang notabene milik istrinya, akhirnya memberikan 10 alasan menurut dirinya, mengapa dia lebih suka cewek asal Indonesia.

Bener atau nggak, tergantung lo yang menilai. Berikut 10 alasan yang dia utarakan:

1. Cantik

Sangat simpel memang. Namun cantik yang dia maksud adalah relatif.

Bagi dia cewek Indonesia lebih cantik daripada cewek yang ada di Barat. Dia meminta maaf karena memang itu yang dia rasakan.

2. Rendah Hati

Bule ini juga mengungkapkan kalau orang Indonesia itu nggak sombong.

Dia mengatakan kalau cewek luar negeri agak sulit untuk didekati karena mereka cenderung bisa cari uang sendiri dan anehnya membuat mereka malah jadi sombong (walau tentu nggak semua).

3. Ramah

Cewek Indonesia dinilai sangat ramah. Yaaa.. sebenarnya memang orang Indonesia sendiri sudah terkenal ramah oleh banyak bule yang pernah mengunjungi Indonesia.

