Heboh dan Viral Dokter Terkejut Ada Pasien Minta Tes Untuk Bukti Keperawanan, Alasannya Buat Ini

BANGKAPOS.COM - Di media sosial Twitter baru-baru ini viral cerita seorang gadis yang diminta oleh tunangan dan keluarga untuk membuktikan keperawanannya.

Cerita ini diunggah oleh akun @DrAmalinaBakri dan banyak mengundang reaksi dari netizen.

Pemilik akun tersebut mengungkapkan ia didatangi seorang pasien yang bertanya kepadanya.

“Doktor, bagaimana saya bisa membuktikan kepada tunangan dan keluarganya, saya masih virgin. Adakah medical check-up untuk membuktikan itu?” tulis Dr Amalina dalam Twitternya.

Seorang gadis bertanya saya soalan ini: “Doktor, bagaimana saya nak buktikan kepada tunang dan family saya yang saya masih dara. Ada tak medical check-up untuk bagi bukti sebab diorang minta.”

"First of all, I cannot believe that someone would ask such thing," tulisnya.

Dr Amalina juga menuliskan rasa simpati itu pada pasiennya.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka akan ada orang yang bertanya semacam itu.