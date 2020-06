Cara Memasak Nasi yang Bisa Mengurangi Kalori Hingga 50 Persen

BANGKAPOS.COM – Berniat untuk diet tapi masih ingin makan nasi? Siapa bilang tidak bisa?

Sebab, ternyata ada lo cara memasak nasi yang bisa mengurangi kalori hingga 50 persen.

Cara tersebut ditemukan oleh tim peneliti dari College of Chemical Sciences di Sri Lanka yang dipimpin oleh Sudhair James.

Dipaparkan oleh James dalam National Meeting and Exposition of the American Chemical Society pada bulan Maret 2015, metode memasak nasi ini rupanya sangat sederhana, Moms.

Mengutip dari TribunStyle.com, hanya perlu sepanci air mendidih.

Lalu, masukkan satu sendok teh minyak kelapa untuk setiap setengah cangkir beras yang dimasak, sebelum memasukkan berasnya.

"Setelah matang, kita biarkan dingin di kulkas selama 12 jam. Begitu saja,” ujar James kepada Washington Post (25/3/2015).

Nasi yang lebih rendah kalori ini kemudian hanya perlu dipanaskan di dalam microwave bila ingin dikonsumsi.

Namun, apakah cara tersebut aman?