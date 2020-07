Mengapa Jantung Berdebar Kencang Tanpa Sebab Jelas?

BANGKAPOS.COM - Salah satu kondisi yang kerap bikin ketar-ketir adalah saat jantung berdetak kencang sampai dada berdebar.

Hal ini kerap menimbulkan tanda tanya, kenapa jantung berdebar tanpa sebab yang jelas?

Dugaan yang kerap muncul begitu jantung berdebar kencang adalah penyakit jantung.

Memang benar, salah satu tanda penyakit jantung adalah jantung sering berdebar kencang.

Namun, kondisi ini juga bisa disebabkan faktor lain.

Berikut penjelasannya.

Mengapa jantung berdebar-debar?

Melansir laman resmi Health Hospitals and Clinics University of Utah, detak jantung normal orang dewasa rata-rata 60-100 kali per menit.

Kondisi saat jantung berdetak lebih dari 100 kali per menit dalam dunia medis disebut palpitasi.

Ketika detak jantung lebih dari 100 kali per menit dan bisa berlangsung dalam hitungan jam, dada berdebar ini bisa jadi tanda sakit takikardia.