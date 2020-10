Tanpa Diet Cara Sederhana dan Efektif Turunkan Berat Badan Setelah Melahirkan

BANGKAPOS.COM - Peningkatan berat badan biasa terjadi selama kehamilan.

Dilansir TribunWow.com dari Boldsky, berat badan yang bertambah selama kehamilan dikaitkan dengan indeks massa tubuh (BMI) Anda sebelum hamil.

BMI adalah ukuran lemak tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan.

Menambah berat badan yang tepat selama kehamilan sangat penting untuk kesehatan jangka panjang Anda dan bayi Anda.

Tubuh seorang wanita berubah selama kehamilan untuk memastikan bahwa bayinya yang belum lahir mendapatkan makanan yang cukup yang dibutuhkan untuk perkembangan bayinya.

Wanita biasanya menambah berat badan pada bulan-bulan terakhir kehamilan dibandingkan beberapa bulan pertama.

Menurut studi penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Obstetrics and Gynecology, pertambahan berat badan saat hamil terdiri dari bayi, cairan ketuban, plasenta, darah, jaringan payudara, pembesaran rahim dan lemak ekstra.

Lemak ekstra disimpan sebagai energi yang dibutuhkan selama persalinan dan menyusui.

Menurut pedoman yang direkomendasikan dari The US Institute of Medicine (IOM), wanita dengan berat badan normal sebelum hamil dengan BMI antara 18,5 dan 24,9 mengalami kenaikan berat badan antara 11,5 dan 16 kg selama kehamilan.