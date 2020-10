Calon Ayu Ting Ting Diisukan Duda, Ada Tulisan Wanita yang Diduga Mantan Istrinya: Kalau Ketemu Dia

BANGKAPOS.COM -- Sosok pria bernama Adit Pradana Jayusman yang digadang-gadang jadi calon suami Ayu Ting Ting belakangan ini tengah menjadi pembicaraan publik.

Adapun sosoknya heboh pasca Umi Kalsum mengunggah foto mereka bersama-sama saat ulang tahunnya, namun secara aneh dihapus lagi.

Akhirnya netizen pun mencari tahu siapa gerangan sosok pria tersebut.

Apalagi Ayu Ting Ting santer berdoa kalau ia ingin menikah tahun depan.

Nah, selain asal-usul si pria, netizen pun menemukan hal yang tak kalah mengejutkan.

Katanya, pria itu berstatus duda dan sosok wanita yang diduga sebagai mantan istrinya pun jadi sorotan.

Sosok Adit Pradana Jayusman sendiri disebut bukan orang sembarangan.

Dilansir melalui akun instagram fanbase Ayu Ting Ting @iamkuntoajieofficial_1 (5/10/2020), terkuaklah identitas Adit Pradana Jayusman.

"Bukan kaleng-kaleng say yaambrukkkk best dah ah. Yukkkk lebih kenal lagi sama mas Adit yang penasaran dari kemaren, delete soon," tulisnya dalam keterangan unggahan.

Adit tertulis pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente (Belanda) pada tahun 2009 lewat Program Magister Kimia.