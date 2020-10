TIPS DEWASA - Inilah Latihan untuk Menunda Ejakulasi untuk Pria

BANGKAPOS.COM -- Kabar seorang pegawai bank yang dibunuh karena mengejek pasangan kencannya "cepat keluar" atau ejakulasi dini menghebohkan. Ejakulasi dini diduga dapat membuat orang frustasi dan emosi.

Apa sebenarnya ejakulasi dini. Apakah dapat disembuhkan? Berikut latihan mengatasi ejakulasi dini yang dikutip dari meanshealt.

Berdasarkan penelitian seksolog William Hartman dan Marilyn Fithian, jika seorang pria bisa belajar untuk menahan ejakulasi dalam tempo 15-20 menit saat sedang bermasturbasi (sendiri atau bersama pasangan), maka pria itu semestinya sanggup bertahan dalam hubungan seks selama yang dia inginkan.

Metode sederhana. Dalam The Practical Encyclopedia of Sex and Health, di tahun 1955 urolog dari Duke University Medical School di Amerika Serikat, James Semans, menemukan metode sederhana untuk mengatasi ejakulasi prematur.

Metode ini kemudian menjadi dasar pengembangan metode-metode selanjutnya. Caranya: rangsang penis Anda –baik sendiri maupun bersama si dia– hingga hampir mencapai ejakulasi, lalu berhentilah! Rangsanglah kembali, dan hentikan sebelum Anda terkapar.

Lakukan hal ini berulang-ulang hingga Anda mampu mengontrol ejakulasi Anda.

Teknis Squeeze. Di kemudian hari, metode sederhana ini oleh William Masters dan Virginia Johnson dari Masters and Johnson Institute di St Louis Amerika, divariasikan dan dinamai teknik Squeeze.

Teknik ini merupakan upaya termudah menghentikan ejakulasi. Caranya: tekan atau jepitlah bagian bawah kepala penis, persis sesaat sebelum Anda mencapai ejakulasi.

Teknik squeeze ini juga dapat dilakukan bersama pasangan Anda. Biarkan dia melakukan eksplorasi pada tubuh dan penis Anda.

Ketika Anda merasa ‘waktunya telah dekat’ mintalah si Dia untuk berhenti dan mencengkram erat penis Anda. Tahan