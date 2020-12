Drakor True Beauty Episode 1: Joo Kyung Dirundung dan Pertemuan Pertama dengan Su Ho

BANGKAPOS.COM -- Drama Korea ( Drakor ) True Beauty telah tayang sejak 9 Desember 2020.

Adapun drakor adaptasi dari komik The Secret of Angel ini dibintangi oleh Cha Eun Woo dan Hwang In Yeop.

Kisah garapan Kim Sang Hyub ini menceritakan tentang Lim Joo Kyung (Moon Ga Young), seorang pelajar SMA yang kurang percaya diri dengan penampilannya.

Lalu bagaimana awal kisah Jo Kyung mengawali sekolah?

Drama Korea True Beauty, dibintangi Moon Ga Young dan Cha Eun Woo. (soompi.com)

Berikut sinopsis drama Korea True Beauty episode 1 (HATI-HATI SPOILER) :

Sejak kecil, Joo Kyung sudah dinilai kurang cantik.

Bahkan karena terlalu sering dinilai tak cantik, Joo Kyung sudah terbiasa dengan pandangan orang lain pada dirinya.

Joo Kyung awalnya sangat percaya diri dengan wajah aslinya.

Joo Kyung tak merasa dirinya sudah dirundung dan diledek oleh geng wanita cantik, See Mi di kelasnya.