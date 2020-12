Hello Kpop via Kompas

3 Drama Korea Baru yang Diangkat dari Webtoon Tayang di VIU dan Netflix, Ada True Beauty

BANGKAPOS.COM -- Drama Korea ( drakor ) yang berasal dari webtoon masih terus disukai penonton.

Tidak sedikit drama Korea yang diangkat dari webtoon.

Ada juga yang membandingkan kedua karya visual tersebut.

Drakor tersebut juga dapat dinikmati di sejumlah aplikasi streaming.

Misalnya Stranger from Hell, Misaeng, Cheese In The Trap, Lucky Romance, Orange Marmalade, dan masih banyak lagi.

True Beauty (webtoon)

Aplikasi streaming juga semakin banyak pilihan, misalnya VIU dan Netflix.

Setiap bulan, ada judul-judul baru di aplikasi tersebut.

Bulan Desember 2020, terdapat 3 drama Korea yang diadaptasi dari webtoon dan menjadi sorotan.

Apa saja?