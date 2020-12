BCL Ungkap Kondsinya Ditinggal Asraf Sinclair, Akui Merasa Tubuhnya Tidak Berfungsi dengan Sempurna

Penyanyi Bunga Citra Lestari dalam showcase virtual Melangkah Lagi dari rumahnya, Minggu (26/7/2020).(YouTube Its Me BCL)

BANGKAPOS.COM -- Belum lama ini, artis peran sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari reuni dengan juri Indonesian Idol bersama Maia Estianty, Ari Lasso, Anang Hermansyah, Judika, dan presenter Daniel Mananta.

Dalam acara tersebut, Maia Estianty sempat merekam beberapa momen untuk konten YouTube-nya.

"Ini pertama kali kita semua ketemu Unge, kecuali Daniel. Sudah 10 bulan semenjak Ashraf meninggal," kata Maia seperti dikutip Kompas.com, Minggu (20/12/2020).

BCL lalu menceritakan momen di mana ia hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan bahwa Ashraf Sinclair telah tiada.

Unge bahkan menutup diri bertemu orang-orang di luar keluarga selama hampir enam bulan pascakepergian Ashraf.

"I think, the first we must bisa napas aja dulu sih. Dari bisa napas, bisa ngomong, sampai bisa ketemu orang, lama sih," ucap Unge.

Meski saat ini masih tetap merasakan duka, pelantun lagu "Melangkah Lagi" tersebut mulai kembali membuka dirinya dan bangkit dari keterpurukan.

Dalam video Maia Estianty itu, Unge bahkan sudah terlihat bisa tertawa melihat aksi-aksi jail dari Ari Lasso dan para juri lainnya.

