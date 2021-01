Doa Wijin Saat Gisel Diperiksa terkait Kasus Video Syur: Tuhan Bersamanya, Dia Tak Akan Tumbang

BANGKAPOS.COM - Artis Gisella Anastasia alias Gisel menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video syur di Polda Metro Jaya, Jumat (8/1/2020).

Gisel, bersama "lawan mainnya" Michael Yukinobu Defretes juga menjadi tersangka pada kasus ini.

Di hari pemeriksaan Gisel, kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin memberi dukungan lewat unggahan foto di akun Instagram pribadinya @jaysforeal.

Di foto itu, Wijin dan Gisel saling bertatapan.

Wijin menuliskan kalimat dukungan untuk Gisel yang hari ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi terkait video syur.

"God is within her, she will not fall," tulis Wijin dalam keterangan tertulis Instagram-nya, Jumat (8/1/2021) seperti dilangsir tribunnews.com pada artikel berjudul Gisel Diperiksa Polisi Hari Ini, Wijin Panjatkan Doa dan Dukungan untuk Kekasihnya

Tulisan itu juga bisa diartikan : "Tuhan bersamanya, dia tak akan tumbang,"

Wijin juga menyertakan tanda pagar #fullsupport.

Seperti diketahui, polisi bakal melakukan gelar perkara untuk kasus video syur yang turut menjerat artis Gisella Anastasia alias Gisel dan "lawan mainnya" Michael Yukinobu Defretes alias Nobu alias MYD.

Hari ini, Jumat (8/1/2021) Gisel telah memenuhi pemeriksaan di Polda Metro Jaya.