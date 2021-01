22 Anime Romantis Terbaik Lengkap Sinopsis, Hanako si Arwah Penasaran, Lovely Complex hingga Kawai

Anime My Hero Academia

22 Anime Romantis Terbaik Lengkap Sinopsis, Ada Hanako si Arwah Penasaran, Lovely Complex hingga Kawai

BANGKAPOS.COM - Siapa bilang menonton film kartun atau anime kebiasaan anak-anak? saat ini menonton anime merupakan kegiatan yang disukai banyak orang.

Banyak film yang dapat kamu tonton saat ini tak hanya film anak-anak semisal doraemon, naruto hingga one piece namun beragam judul anime berkualitas siap menghibur kamu sesuai dengan suasana hati.

Kali ini bangkapos.com mereferensikan anime romantis. Anime kali ini bakal menceritakan kisah percintaan yang bisa bikin kamu baper maksimal, anime di antaranya ada Kimi no Na wa (Your Name), Toradora hingga Ore Monogatari.

Anime-anime ini berbeda dengan anime-anime anak-anak seperi beberapa yang disebutkan beberapa tadi, walau ada sebagaian orang dewasa yang juga menonton.

Berikut ini rekomendasi anime romance comedy rating tinggi cocok buat kamu.

Cek selengkapnya:

1. Oregairu Season 3

Bagi Hikigaya Hachiman, sekolah adalah rumah kedua dan tempat untuk bersantai pada masa remaja. Tapi, tiba-tiba seorang guru menyuruhnya untuk gabung ke klub.

Hal menyebalkan yang terjadi kepada Hachiman ini membuatnya terpaksa masuk ke klub relawan dan bertemu seorang gadis bernama Yukino Yukinoshita.