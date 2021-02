Nantikan! Grand Launching Seminar Fakultas Teknik UBB 3rd ICoGEE dan SNPPM ke-5 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung (UBB) akan kembali adakan Seminar Nasional dan Internasional 3rd ICoGEE dan SNPPM ke-5 pada bulan September mendatang.

Dengan menghadirkan para keynote speakers luar dan dalam negeri yang aktif dalam riset bidang energi dan lingkungan.

Hal tersebut di sampaikan Dekan FT UBB, Wahri Sunanda, ST. MEng bertempat di ruang rapat Gedung Dharma Pendidikan lantai 2 Fakultas Teknik UBB.

Menurutnya, Revolusi industri 4.0 dan society 5.0 memungkinkan manusia untuk beraktivitas tidak hanya secara fisik melainkan juga secara virtual.

Konektivitas dalam berbagai hal melalui internet of thing, big data, 3D-printing, articifial intellegence and genetics, unmanned aerial vehicle, smart machine and robotics merupakan implikasi pada era ini.

“Kegiatan 3rd ICoGEE dan SNPPM ke 5 akan diselenggarakan secara paralel dengan metode virtual conference by zoom pada tanggal 29-30 September 2021,” ujar Wahri dalam rilis, Selasa (9/2/2021).

Ia menambahkan kebutuhan energi menjadi sektor utama dalam era ini khususnya pada masa pandemi Covid-19 untuk dapat menjalankan semua sistem digital yang saling terintegrasi dari berbagai aktivitas manusia.

Peningkatan ketersedian energi tentu menjadi sebuah tantangan besar yang tak terhindarkan ditengah aktivitas konservasi lingkungan hidup.

Konsep green energy merupakan sebuah inovasi dalam menjaga ketersediaan pasokan energi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

International Conference on Green Energy and Environment (ICoGEE) dan Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SNPPM) merupakan sebuah konferensi ilmiah tingkat internasional dan nasional yang diselenggarakan secara rutin oleh Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung yang fokus pada isu energi dan lingkungan.