Pesan Rektor IAIN SAS Bangka Belitung bagi Mahasiswa Praktik Profesi

Pembekalan Praktik Profesi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2021 dilaksanakan di Aula Gedung Terpadu, Kamis, (11/2/ 2021)

Pembekalan Prektik Profesi ini mengusung Tema "Melalui Praktik Profesi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Kita Tingkatkan Interpersonal Skill Mahasiswa pada Era Revolusi Industri 4.0 di Masa Pandemi COVID-19" ini, dibuka langsung oleh Rektor IAIN Syakih Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Dr. Zayadi, M.Ag.

Kegiatan inti dari Pembekalan Praktik Profesi adalah pemaparan materi dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Rusni, S.Ag., M.Pd.I. dengan mengkat materi Refleksi Pembangunan Dibidang Sosial.

Dr. Zayadi, M.Ag. menyampaikan bahwa setiap mahasiswa harus mengikuti praktik profesi baik dari Fakultas manapun di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

"Pembekalan Praktik Profesi ini terkait dengan keahlian masing-masing mahasiswa. setiap mahasiswa harus mengikuti Praktik Profesi ini di Fakultas manapun. semua sama, hanya saja profesinya yang berbeda", ungkap Rektor IAIN SAS Babel.

Dalam Praktik Profesi, peran Dosen Pembimbing Lapangan sangat penting.

Seperti yang disampaikan Rektor IAIN SAS Babel dalam sambutannya, menilai dosen pembimbing Lapangan tugasnya sangat penting dalam mengawasi dan memberi penilaisan mulai dari sebelum dan selama praktik profesi dilaksanakan,

Dosen Pembimbing Lapang berjumlah 15 orang dengan Peserta yang berjumlah 62 Mahasiswa.

Rektor IAIN SAS Bangka Belitung memaparkan harapan dan pesan-pesan bagi para mahasiswa yang akan menjalankan Praktik Profesi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

"Saya berharap kepada anak-anakku semua nanti akan turun ke berbagai instansi pemerintah dan non instansi pemerintah, agar dapat menunjukan akhlakul karimah sesuai dengan mahasiswa islam IAIN SAS Babel. Sudah seharusnya dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain baik di kantor masing-masing atau di instansi lain, tetap menjaga akhlakul karimah. Itu yang akan menunjukkan nama baik kita ditengah masyarakat", jelasnya.

Tak lupa Dr. Zayadi, M.Ag. mengingatkan kepada seluruh peserta pembekalan praktik profesi untuk mematuhi aturan yang berlaku di instansi tujuan karena pejabat di instansi tujuan juga berperan sebagai dosen yang berhak membimbing dan menilai para mahasiswa selama Praktik Profesi berlangsung.

"Anak-anakku semua nanti akan masuk ke instansi yang beragam yang menjadi rumah baru bagi semuanya, dan agar dapat mematuhi aturan yang telah diberlakukan ditempat masing-masing. Jangan sekali-kali melanggar aturan instansi tempat anak-anak melakukan praktik profesi. Karena para pejabat disana berhak memberikan penilaian dan berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapang kalian. Oleh karena itu, mari patuhi aturan dan anggap mereka (pimpinan instansi tujuan) sebagai dosen selama kalian menjalankan Praktik Profesi ini", tutup Zayadi

Nasrun, M.A., Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengucapkan selamat kepada seluruh peserta pembekalan praktik profesi karena telah sampai pada tahap pembekalan profesi.

"Selamat Kepada mahasiswa karena telah sampai kepada tahap Pembekalan Profesi. Tunjukkan dan berbuatlah yang terbaik, do your best, walaupun kita masih dalam tahap belajar. Tunjukkan pada semua bahwa kampus IAIN SAS Babel ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam ini dapat bersaing dengan dunia luar. Ambil pengalaman ini dan jangan disia-siakan, karena pengalaman itu mahal", jelasnya.

(Penulis : Mega Paraiyannie)