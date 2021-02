Marion Jola Gandeng Pacar Baru Beda Usia 15 Tahun, Sosoknya Bukan Orang Sembarangan 

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Marion Jola (20) pamer kekasih baru, setelah putus dari Julian Jacob diketahui sosok pacar baru Marion Jola bukan orang sembarangan.

Marion Jola sedang berpacaran dengan Dennis Talakua.

Dennis Talakua adalah seorang pengarah musik, pengaransemen sekaligus gitaris yang juga mengiringi Marion Jola ketika manggung.

Asmara di antara mereka tumbuh lantaran sering bekerja bersama.

Pada momen ulang tahun Dennis 6 Juli 2020 lalu, Marion Jola terlihat mendampingi dan berpotret mesra bersama Dennis.

Diketahui, Denins dan Marion Jola berbeda usia 15 tahun.

Marion Jola lahir di Kupang, 12 Juni 2000 silam, tahun 2021 ini usianya akan genap 21 tahun.

Sedangkan Dennis, lahir di Jakarta, 6 Juli 1985, tahun 2021 akan genap berusia 36 tahun.

Pada momen hari kasih sayang pada 14 Februari 2021 lalu, Marion akhirnya bisa merayakan hari valentine bersama kekasih.

"It's the day that i wish i could celebrate with you !