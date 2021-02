Hasil Penelitian dengan Air Hidogen Bisa Membantu Menyembuhkan Penderita Covid-19

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Virus corona atau covid-19 menyerang sistem pernafasan yakni paru-paru.

Para peneliti berlomba untuk mencari cara pengobatan virus yang bisa menyebabkan kematian ini.

Temuan terbaru untuk membantu penyembuhan penderita covid-19 adalah dengan air hidrogen.

Dari laporan hasil penemuan menunjukkan air hidrogen memiliki kualitas terapeutik dalam pengobatan kondisi paru-paru inflamasi kronis.

Oleh karenanya memungkinkan dapat membantu meringankan gejala paru-paru yang parah dari Covid-19.

Laporan tertulis ini dirangkum pada berbagai jurnal penelitian mengenai air hidrogen untuk bantu pemulihan pasien positif Covid-19.

Misalnya pada jurnal yang berjudul “An overview of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection and the Importance of Molecular Hydrogen as an Adjunctive Therapy” yang diterbitkan pada Juli 2020 di laman uwe-repository.worktribe.com, University of the West of England.

Ulasan penelitian tersebut ditulis oleh beberapa penulis, di antaranya Profesor John Hancock, Profesor Pensinyalan Sel, Departemen Falkutas Kesehatan dan Ilmu Terapan, University of the West of England; Tyler W. LeBaron, Pendiri dan Direktur Eksekutif Molecular Hydrogen Institute; dan David Veal, Dosen Utama Genetika, University of the West of England.