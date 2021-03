Tingkatkan Jumlah Mahasiswa Baru, IAIN SAS Babel dengan Memanfaatkan Seluruh Media yang Ada

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Jumlah mahasiswa baru di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terus meningkat setiap tahunnya.

Hal ini juga tetap menjadi harapan Wakil Rektor I, Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag. Untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun 2021, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maksimalkan media promosi.

Media promosi yang digunakan dalam menyebarkan informasi PMB 2021 adalah media online, media cetak dan media elektronik.

Dengan kolaborasi antara Tim Akademik, Humas, OB dan Para Pengemudi, Baliho dan Spanduk berhasil terpasang di beberapa titik di Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan ditempatkan di lokasi strategis yang tersebar di wilayah Pulau Bangka, yaitu di Petaling, Payung, Koba, Toboali, Lampur, Sungailiat, Parit Tiga, Belinyu dan Kelapa.

Tidak hanya itu, baliho ukuran 4x6 meter pun akan terpasang di seputaran Alun-alun Kota Pangkalpinang. Tentunya pemasangan Baliho dan Spanduk ini telah mengantongi izin dari pemerintah setempat. Pemasangan Baliho dan Spanduk ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 1-3 Maret 2021.

Sejalan dengan itu, brosur dan kalender dibagikan langsung ke Sekolah-sekolah, Masjid, Kantor Pemerintahan dan Masyarakat.

Media online yang dimanfaatkan diantaranya Website IAIN SAS Babel, kanal online di Bangka Pos dan Sosial Media resmi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Facebook, Instagram dan Twitter). Sedangkan promosi melalui media cetak dalam bentuk Brosur, Baliho, Spanduk, Kalender dan X Banner.

Sedangkan untuk media elektronik promosi melalui Radio Prima yang tayang sebanyak tiga kali sehari.

Promosi PMB Tahun 2021 juga tak lepas dari partisipasi dari Mahasiswa Forum Mahasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah (Formasi KIP-K) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melalui program tahunan yaitu Bidikmisi Goes To School (BMGTS), dimana para mahasiswa terjun langsung secara door to door ke Sekolah/Madrasah yang ada di Bangka untuk mempromosikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan cara membagikan Brosur PMB dan mempresentasikan informasi terkait sejarah singkat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas dan Program Studi, Organisasi Mahasiswa, Jalur Pendaftaran dan Jadwal Pendaftaran PMB 2021, serta Beasiswa yang dapat diterima oleh Mahasiswa, termasuk Beasiswa Bidikmisi.

Promosi melalui media cetak, media online dan media elektronik yang telah dijalankan oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait PMB Tahun 2021 dan juga memperkenalkan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ke masyarakat yang ada di Indonesia, Bangka Belitung khususnya.

(Penulis: Mega Paraiyannie)