Postingan Naysilla Mirdad Puasa Hari Pertama Ramadhan 2021 Disorot, Benarkan Mualaf?

BANGKAPOS.COM - Postingan Instagram Story pesinetron Naysilla Mirdad (32) baru-baru ini jadi sorotan publik.

Ia sempat mengunggah soal puasa hari pertama bulan Ramadhan 2021.

Seperti diketahui, Naysilla Mirdad pernah ramai dikabarkan berniat menjadi seorang mualaf.

Kabar tersebut hingga kini masih belum dikonfirmasi oleh Naysilla Mirdad.

Pada Selasa kemarin (13/4/2021) ia mengunggah postingan soal kegiatan yang ia lakukan di hari pertama puasa.

Ia menjalani perawatan kulit wajahnya dan menuliskan keterangan foto "puasa day one be like..."

Putri Lydia Kandou dan Jamal Mirdad ini juga membagikan momen saat buka puasa bersama para sahabatnya.

Naysilla juga mengunggah ucapan selamat berpuasa mohon maaf lahir batin di feed Instagramnya.

Postingan Naysilla Mirdad (Instagram)

Aktris yang akrab disapa Nay ini belum memberikan konfirmasi apakah ia memang sudah mualaf dan ikut menjalankan ibadah puasa.

Naysilla memang sempat dikabarkan berniat menjadi seorang mualaf, mengikuti keyakinan sang kekasih, Roestiandi Tsamanov.