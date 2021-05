Hati-hati, 5 Jenis Makanan Ini Bisa Sebabkan Nyeri Sendi

BANGKAPOS.COM - Nyeri sendi atau arthritis merupakan suatu peradangan kronis pada persendian.

Mengutip dari sebuah artikel berjudul "Arthritis", kondisi ini menyebabkan munculnya rasa nyeri pada persendian, tulang, dan bagian tubuh lainnya.

Namun, ternyata nyeri sendi tidak selalu disebabkan oleh aktivitas fisik.

Nyeri sendi bisa disebabkan oleh konsumsi beberapa makanan tertentu.

Berikut ini beberapa makanan yang dapat menyebabkan nyeri sendi.

1. Gula

Membatasi asupan gula sangat penting bagi penderita nyeri sendi.

Dalam sebuah penelitian berjudul "Diet and Rheumatoid Arthritis Symptoms: Survey Results From a Rheumatoid Arthritis Registry", dijelaskan bahwa konsumsi gula berlebih dapat memperburuk pasien nyeri sendi.

Apalagi jenis minuman manis tertentu, seperti soda, dapat meningkatkan risiko nyeri sendi secara signifikan.

Hal ini diungkap dalam artikel berjudul "Intake of high-fructose corn syrup sweetened soft drinks, fruit drinks and apple juice is associated with prevalent arthritis in US adults, aged 20–30 years".