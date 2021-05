Daun Pepaya Memberikan 6 Manfaat bagi Kesehatan, Apa Saja?

BANGKAPOS.COM - Selain sebagai salah satu sayuran yang lazim dikonsumsi di Indonesia, daun pepaya juga telah lama dipercaya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan.

Contohnya, di beberapa daerah di Tanah Air, kita mengenal adanya jamu daun pepaya yang dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan.

Mengutip dari Healthline, beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa daun pepaya memang memiliki potensi farmakologis.

Berikut ini beberapa manfaat daun pepaya bagi kesehatan.

1. Mengobati demam berdarah

Salah satu khasiat daun pepaya yang terkenal adalah potensinya untuk mengobati demam berdarah.

Seperti dilansir dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), demam berdarah merupakan virus yang ditularkan oleh nyamuk.

Kasus parah dari infeksi ini dapat menyebabkan penurunan kadar trombosit dalam darah sehingga meningkatkan risiko perdarahan.

Meskipun saat ini belum ada obat untuk demam berdarah, beberapa pengobatan tersedia untuk mengatasi gejalanya, salah satunya daun pepaya.

Dalam penelitian berjudul “Effect of Carica papaya Leaf Extract Capsule on Platelet Count in Patients of Dengue Fever with Thrombocytopenia”, daun pepaya terbukti dapat meningkatkan trombosit pada pasien demam berdarah.