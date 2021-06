10 Jenis Makanan yang Jadi Pantangan bagi Penderita Penyakit Gagal Ginjal

BANGKAPOS.COM - Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang yang berada di area punggung bagian bawah.

Melansir alodokter.com, fungsi organ ini untuk membersihkan dan menyaring limbah atau racun dari darah.

Saat ginjal mengalami gangguan, beragam komplikasi mulai dari penumpukan limbah dan racun, anemia, serta gangguan elektrolit, bisa terjadi.

Dilansir dari Healthline, ada banyak faktor risiko penyakit ginjal, seperti gula darah yang tidak terkontrol dan tekanan darah tinggi.

Selain itu, menurut studi berjudul “Risk factors for chronic kidney disease: an update”, penyebab lain yang dapat menyebabkan gagal ginjal adalah alkohol, penyakit jantung, virus hepatitis C, dan infeksi HIV.

Ketika ginjal menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik, cairan dapat menumpuk di dalam tubuh.

Selain itu, limbah pun akan menumpuk di dalam darah.

Namun, menghindari atau membatasi makanan tertentu dapat membantu mengurangi akumulasi produk limbah dalam darah, meningkatkan fungsi ginjal, dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Sebagian besar dari mereka dengan penyakit ginjal stadium akhir perlu mengikuti diet ramah ginjal untuk menghindari penumpukan bahan kimia atau nutrisi tertentu dalam darah.

Pada mereka dengan penyakit ginjal kronis, ginjal tidak dapat membuang kelebihan natrium, kalium, atau fosfor secara memadai.