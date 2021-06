LENGKAP Hasil Euro 2020 (Euro 2021) Malam Tadi 17 Juni-18 Juni: Highlight, Klasemen Grup, Top Skor

BANGKAPOS.COM - Sebanyak tiga laga lanjutan babak penyisihan grup Piala Eropa atau Euro 2020 (Euro 2021) telah digelar sepanjang Kamis (17/6/2021) malam hingga Jumat (18/6/2021) dini hari.

Tiga pertandingan yang digelar pada malam hingga dini hari tadi adalah Ukraina Vs Makedonia, Denmark Vs Belgia, dan Belanda Vs Austria.

Tiga pertandingan yang digelar pada malam hingga dini hari tadi adalah Ukraina Vs Makedonia, Denmark Vs Belgia, dan Belanda Vs Austria.

Hasil Lengkap Euro 2020 (Euro 2021) Kamis (17/6/2021) malam hingga Jumat (18/6/2021) dini hari.

Highlight singkat Ukraina Vs Makedonia (2-1)

Melangsir kompas.com, Ukraina berhasil memetik tiga poin dalam pertandingan melawan Makedonia Utara pada matchday kedua fase grup Piala Eropa atau Euro 2020.

Duel Ukraina vs Makedonia Utara yang merupakan laga Grup C digelar di National Arena, Bucharest, Romania, Kamis (17/6/2021) malam WIB.

Ukraina sukses mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1 berkat gol-gol Andriy Yarmolenko (29') dan Roman Yaremchuk (34').

Sementara itu, satu gol balasan Makedonia Utara tercipta dari eksekusi penalti Ezgjan Alioski pada menit ke-57.

Kemenangan atas Makedonia Utara membuat Ukraina memperpanjang napas dalam persaingan menuju babak 16 besar Euro 2020.