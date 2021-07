Terduga Jaringan Teroris di Babel Siapkan Senpi dan Peluru Standar TNI/Polri untuk Dikirim ke Poso

Sejumlah barang bukti yang ditemukan polisi dari kediaman As di Desa Kace Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat menyebut kepolisian mengamankan peralatan merakit senjata api (Senpi) dari rumah salah satu terduga jaringan teroris yang ditangkap di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, polisi juga menemukan beberapa senjata laras panjang dan laras pendek serta ratusan amunisinya.

Menurut Kapolda, barang bukti senjata tersebut ditemukan dari kediaman terduga jaringan teroris As, warga Desa Kace, Kecamatan Mendobarat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepualauan Bangka Belitung.

"Jadi mereka ini melakukan di rumahnya ditemukan peralatan merakit senjata, terbukti sudah ada berapa laras panjang, dan laras pendek dan panah," kata Anang.

Selain itu, ditemukan sejumlah amunisi standar TNI Polri berdiamneter 9 dan 5,6 milimeter dari kediaman As.

Dari pengakuan yang bersangkutan, senjata beserta ratusan amunisi tersebut akan disuplay ke Poso.

"Ditemukan juga peluru standar TNI Polri kaliber 9 milimeter, 5,6 milimeter ada di sana. Barang barang itu menurut pengakuan orang lain, dan ditujukan untuk kegiatan di Poso. Disuplai dari Babel ke Poso," bebernya.

Sejauh ini, As dan sejumlah orang yang terlinat jaringan teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror tersebut telah diamankan jajaran Polda Babel, guna pengembangan lebih lanjut.

"Mereka yang terlibat dari Babel ini masih kita amankan semuanya nanti kita kembangkan, memang berawal dari jakarta dan dikembangkan ke Bangka Belitung," pungkasnya.

Sebelumnya, Rabu (30/6/2021) tim gabungan Inafis Polda, Polres Pangkalpinang dan Polsek Bukit Intan, menggeledah kediaman S alias So di gang Kweni RT 01, kelurahan Gajah Mada, Pangkalpinang.

Sejumlah barang bukti yang ditemukan polisi dari kediaman Ag di kawasan Kace. (Ist)

Namun, dari kediaman So, polisi hanya menemukan barang bukti samurai. Informasi yang diperoleh harian ini, tak hanya mengamankan dan menggeledah kediaman So saja, namun dari hasil pengembangan polisi juga menggeledah kediaman As di Desa Kace.

(Bangkapos.com / Anthoni Ramli)