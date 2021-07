Ilustrasi WhatsApp (The Verge)

The Verge

Begini Cara Mudah Agar Tidak Dimasukkan ke Grup WhatsApp Tanpa Izin

BANGKAPOS.COM -- Bagi Anda pengguna aplikasi WhatsApp atau biasa disingkat WA, tentunya penah mengalami yang namanya dimasukkan ke dalam group, meski tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Bagi sebagian pengguna yang dimasukkan ke dalam grup tanpa izin tentunya hal ini sangat menyebalkan.

Namun, tahukah Anda, kini WhatsApp ternyata memiliki fitur untuk membatasi agar tidak dimasukkan ke dalam grup tanpa izin.

Adapun fitur ini bisa ditemukan dengan mudah di halaman setting akun pengguna WhatsApp.

Untuk cara mengaturnya pun tidak sulit.

Baca juga: Jangan Panik Jika Akun WhatsApp Anda Diretas, Begini Cara Mudah Mengatasinya

• Cara Mudah Kirim Pesan WhatsApp Tanpa Harus Menyimpan Nomor, Cukup Lakukan Hal ini

Baca juga: Begini Cara Gampang Menyembunyikan Chat di WhatsApp, Tak Perlu Pakai Blokir Kontak Lho

Pengguna cukup membuka menu "Settings", kemudian pilih "Account". Setelah itu klik opsi "Privacy" dan pilih "Groups".

Ada tiga pilihan yang tersedia soal siapa saja yang bisa langsung mengundang pengguna ke dalam sebuah grup, yakni "Everyone" yang berarti semua orang tanpa pembatasan, "My contacts" alias hanya mereka yang ada di daftar kontak, dan "Nobody" atau tak ada sama sekali.

Apabila admin sebuah grup ingin memasukkan pengguna WhatsApp yang membatasi undangan, admin tersebut harus mengirim link undangan grup kepada pengguna tersebut.

Pengguna yang mendapat link undangan grup tadi lantas bisa menimbang-nimbang apakah akan ikut bergabung dengan mengklik tautan undangan atau tidak. Invitation link ini berlaku selama 72 jam.

Baca juga: Tak Perlu Blokir Kontak, Begini Cara Menyembunyikan Chat di WhatsApp

Baca juga: Cara Mudah Download dan Install WhatsApp Desktop, Bisa untuk Windows dan Mac

Baca juga: Cara Mengatasi Link yang Tidak Bisa Dibuka di WhatsApp & Ciri-ciri Nomor WA Kamu Telah Diblokir