Harga Cabai dan Bawang Turun Drastis, Masyarakat Sambut Antusias Bisa Minimalisir Pengeluaran

BANGKAPOS.COM - Harga cabai, bawang merah dan bawang putih di Pasar Kota Pangkalpinang terpantau turun sekitar sepekan ini.

Seperti harga cabai, mengalami penurunan yang signifikan yakni sampai Rp15 ribu per kilogram.

Iwan, pedagang cabai dan sayuran di Pasar Besar Kota Pangkalpinang mengatakan, harga cabai sudah seminggu ini mengalami penurunan yang cukup dratis.

Sebelumnya harga cabai rawit lokal mencapai Rp85 ribu per kilogram, saat ini Rp70 ribu per kilogram.

Baca juga: Cara Mudah Menyadap WhatsApp Lewat Google di HP Tanpa Aplikasi, Tak Perlu Scan Barcode Lho

Begitupun juga dengan cabai rawit dan keriting dari luar Bangka mengalami penurunan sampai belasan ribu rupiah.

"Harga cabai rawit lokal Rp70 ribu per kilogram, cabai rawit luar Rp40 ribu Rp45 ribu per kilo, keriting Rp20 ribu Rp25 ribu per kilog," ujar Iwan saat ditemui Bangka Pos Group, Rabu (18/8/2021).

Selain itu harga bawang menurutnya juga turun yakni sekitar Rp3.000 per kilogram.

"Bawang merah Rp32 ribu per kilogram, sebelumnya Rp35 ribu per kilogram, sementara bawang putih Rp28 ribu per kilogram," jelasnya.

Baca juga: Cegah Penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Desa Pembayaran Secara Non Tunai

Harga cabai dan bawang ini turun karena ketersediaan atau stok banyak, sementara permintaan tidak begitu banyak.

"Harga turun penyebabnya stoknya banyak termasuk cabai lokal tetapi pembeli tidak begitu banyak. Sekarang sudah jual sedikit dan masih ada sisa dari beberapa hari kemarin. Harga bawang juga murah karena stok banyak yang dikirim dari Brebes Pulau Jawa," lanjutnya.