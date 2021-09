Namanya Melejit Berkat Akting Pelakor, Bocoran Peran Han So Hee di Drakor Terbaru Jago Berkelahi

BANGKAPOS.COM - Nama aktris Han So Hee melejit berkat akting pelakor di The World of the Married.

Belum lama menyelesaikan drama Nevertheless, Han So Hee akan kembali dalam drama Korea terbaru di Netflix.

Han So Hee merupakan aktris yang berani mencoba banyak peran berbeda.

Han So Hee siap mengejutkan penonton dengan akting yang berbeda dari drama-drama sebelumnya.

Di drama Korea terbaru Netflix berjudul My Name, Han So Hee memerankan Yoon Ji Woo.

Seorang wanita yang akan balas dendam sekaligus mengungkap fakta terkait kematian ayahnya.

Drama Korea terbaru My Name Usai merilis poster beberapa waktu lalu, kini Netflix menunjukkan sederet foto cuplikan adegan Han So Hee di drakor My Name.

Aktris ini menjadi wanita yang tangguh.

Karakter Yoon Ji Woo terlihat jago berkelahi dan mengalahkan laki-laki dewasa.

Foto terakhir bahkan menunjukkan Yoon Ji Woo yang tenang meski tangannya berlumur darah.