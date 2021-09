5 Fakta Menarik Mike Tyson yang Jarang Diketahui, Ternyta Pernah Jadi Atlet dengan Bayaran Tertinggi

BANGKAPOS.COM -- Mike Tyson, manusia dengan banyak julukan berkonotasi kuat.

Hanya Tyson yang dikenal dengan julukan seperti "Iron Mike," "Kid Dynamite", bahkan "The Baddest Man on the Planet."

Petinju yang banyak menjatuhkan lawannya ini punya banyak keunikan--yang tentu saja tak diketahui banyak orang.

Tahukah Anda apa saja itu?

Dilansir situs Yahoo! berikut sejumlah keunikan Tyson.

1. Dikreditkan dengan 53 Peran di IMDB

Tyson tak hanya petinju, tak hanya pebisnis, tak hanya bajingan.

Baca juga: Besok, Polisi Gelar Operasi Patuh, Ini Sasaran dan Daftar Tilang Bagi Kendaraan yang Terjaring Razia

Baca juga: Tak hanya Rp5 Ribu, Uang Rp1000 Sampai Rp100 Ribu Juga Dijual Rp15 Juta Asal Nomor Seri Begini

Baca juga: 2 Hari Lagi! PPKM Berakhir 20 September 2021, Inilah Syarat Naik Pesawat Terbaru untuk Lion Air

Tapi dia adalah aktor di banyak film. Di antara peran film terkenalnya adalah cameo di “The Hangover” dan “The Hangover 2”.

Tyson memperoleh 200,000 dollar AS untuk perannya dalam "The Hangover 2" dan rekaman lagu cover "One Night in Bangkok," yang juga menerima royalti.