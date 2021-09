Anya Geraldine Pakai Bra Renang Hitam Saat Basah-basahan di Air Terjun Bareng 2 'Bidadari'

BANGKAPOS.COM - Selebgram Anya Geraldine selalu berani tampil seksi. Pada postingan terbarunya, Anya Geraldine melepas baju atas dan memakai bra renang.

Pakaian renang warna hitam itu dipakai Anya Geraldine saat berwisata di Air Terjun Banyumala.

Air Terjun Banyumala merupakan air terjun kembar yang indah yang berada di dasar lembah Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Anya berkesempatan berwisata di lokasi tersebut bersama dua teman wanitanya.

Kedua temannya pun mengenakan pakaian renang bikini sembari main air.

Anya basah-basahan di tebing batu di air terjun tersebut.

"One fine day with my fallen angels (Suatu hari yang indah bersama malaikat)" tulisnya.

Berikut foto-foto dan videonya:

Punya Pacar Baru

Setelah sempat dikabarkan dekat dan memiliki hubungan dengan penyanyi muda Rizky Febian.