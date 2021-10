Obat Tradisional Sakit Leukemia, Buah Delima dan Akar Ginseng Bisa Jadi Pengobatan Alternatif

BANGKAPOS.COM - Penyakit leukemia telah dikenal sejak tahun 1845. Saat itu seorang pasien meninggal akibat peningkatan sel darah putih.

Sel darah putih adalah bagian penting dari sistem kekebalan Anda. Sel darah putih melindungi tubuh Anda dari infeksi bakteri, virus, jamur. sel abnormal, dan zat asing

Pada leukemia, sel darah putih tidak berfungsi seperti sel darah putih normal.

Sel-sel tersebut juga dapat membelah terlalu cepat dan akhirnya mengeluarkan sel-sel normal.

Dua puluh tahun kemudian ditemukan bahwa diagnosis leukemia dapat dilakukan melalui tusukan sumsum tulang.

Leukemia juga menjadi salah satu jenis kanker yang paling umum di seluruh dunia. Berbagai pengobatan tradisional juga bermunculan dari penjuru dunia.

Di negara berkembang khusunya, terapi herbal merupakan bentuk pengobatan pertama dan dasar untuk sebagian besar jenis penyakit.

Mengutip jurnal berjudul 'The Effects of Herbs and Fruits on Leukaemia' dikatakan sekitar 75-80% populasi dunia lebih memilih terapi herbal sebagai pengobatan utama karena lebih murah dan meninggal efek samping lebih sedikit daripada obat-obatan.

Buah-buahan dan beberapa tanaman memang telah banyak dikatakan ampuh sebagai anti kanker alami oleh banyak penelitian.

Banyak dari ekstrak tumbuhan ini saat ini digunakan dalam terapi dan pencegahan kanker.