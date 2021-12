Gisel Kepergok Panggil Gading Marten Begini, Jawaban Mantan Suaminya Itu Bikin Warganet Gemas

BANGKAPOS.COM - Hubungan Gisella Anastasia dan Gading Marten rasanya semakin di depan.

Pasca putus dari pebasket Wijin, Gisel kini disebut-sebut kembali dekat dengan mantan suaminya.

Bukan omongan belaka, Gisel akhir-akhir ini sering menghabiskan momen bersama Gading.

Dari mulai dinner bersama hingga merayakan malam natal dengan putra Roy Marten itu.

Baru-baru ini, Gisel terpergok melakukan hal ini kepada Gading.

Wanita asal Surabaya itu mengomentari sebuah postingan Gading.

Diunggah di akun Instagram @gadiiing pada 28 Desember 2021 Gading memamerkan momennya bersama si kecil Gempi.

Gading dan Gempi diketahui tengah berlibur dan asyik main ATV.

Keceriaan keduanya terpancar di wajah bapak dan anak satu ini.

"Yiiipikaaayeee!!!!!! Serunya maen atv di @abiansilaadventures, papa and mpiiii had so much fun," tulis Gading.