Maria Vania Buka Tutup Paha Pakai Tanktop Hitam Sambil Jinjit: Lemes Enggak?

BANGKAPOS.COM - Artis dan model cantik Maria Vania diketahui memang kerap membagikan tips dan trik seputar olahraga.

Tak jarang trik yang dibagikannya itu terlihat baru dan out of the box.

Seperti saat ia memberi tahu gerakan dance squad sambil jinjit di akun TikToknya.

Selain gerakannya yang baru, ekspresi dan outfit Vania saat menyampaikan gerakan itu juga jadi sorotan.

Dengan outfit serba hitam, Vania terlihat lincah bergoyang sembari membuka tutup pahanya.

Ia bejongkok sambil menjijitkan kakinya.

Penampilan Vania dengan tanktop dan hotpants senada itu benar-benar memikat.

Ditambah sebuah kaus kaki yang melengkapi penampilannya.

Ia kemudian menggoyangkan pinggulnya sambil berjongkok dan berjinjit tentunya.

Gerakan itupun sepertinya sangat mudah ia lakukan.

