Punya Impian Berlibur Bersama Pasangan ke Cappadocia? Anya Geraldine Bagikan Cara Gratis ke Sana

BANGKAPOS.COM - Tempat wisata Cappadocia makin populer di Indonesia sejak serial Layangan Putus tayang. Bagi yang berminat berwisata ke Turki dan ingin ke tempat ini, ada cara gratis loh.

Destinasi wisata Cappadocia di Turki belakangan ini ramai jadi perbincangan publik.

Tempat wisata itu mencuat namanya saat disebut-sebut di serial Layangan Putus.

Penulis cerita, Eca Prasetya atau dikenal sebagai Mommy ASF memang menuangkan mimpinya mengunjungi Cappadocia di dalam novel, yang kemudian juga diangkat menjadi serial.

Dialog yang viral di media sosial dan menjadi perbincangan adalah dialog tokoh Kinan yang menyebut,

"Terus, kamu bawa dia ke Cappadocia. It's my dream, not her. My dream, Mas." kata Kinan saat mengetahui Lidya yang diajak ke tempat impiannya tersebut.

Dalam cerita Mommy ASF, ia merasa kesal dengan mantan suami yang mengajak selingkuhannya ke tempat impiannya itu.

Cappadocia merupakan salah satu distrik di Kota Anatolia, Turki yang menjadi tujuan favorit wisatawan.

Lantas, bagaimana Cappadocia bisa terbentuk dengan begitu megahnya?

Cappadocia, distrik kuno di timur-tengah Anatolia terletak di dataran tinggi terjal di utara Pegunungan Taurus, Turki.